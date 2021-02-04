حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-2-2021

مهنياً: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام

عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون مرحاً لتنعم بذلك

صحياً: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها

حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-2-2021

مهنياً: لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصاً إذا لم تكن واثقاً بقدراتك الذاتية

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة

صحياً: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 5-2-2021

مهنياً: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.

عاطفياً: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويداً رويداً كما ترغب

صحياً: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-2-2021

مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك

عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك

صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبدا

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 5-2-2021

مهنياً: عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر

عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة

صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5-2-2021

مهنياً: الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها

صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-2-2021

مهنياً: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك.

عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بكما من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحو مستقبل أفضل

صحياً: مهما حاولت للتخلص من السمنة بلا حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتائج المتوخاة

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-2-2021

مهنياً: تتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية. باستطاعتك الوصول الى نقاط مشتركة مع الآخرين

عاطفياً: يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي

صحياً: إختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي

حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-2-2021

مهنياً: ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً.

عاطفياً: يفاجئك الشريك باقتراح جميل يعرضه عليك فتأخذ به وتقرران تطبيقه في حياتكما اليومية.

صحياً: أبذل أقصى جهدك لئلا تقصّر في ممارسة التمارين اليومية المفيدة للعنق والظهر.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-2-2021

مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد حتى لا تقع ضحية التراكم في العمل

عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه

صحياً: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-2-2021

مهنياً: تنجح حيث يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون. تكون المرشّح الأفضل والأبرع لتولّي مفاوضات معيّنة

عاطفياً: تشعر بالتفاؤل بعلاقتك بالشريك وأنك وجدت الشخص المناسب لتمضية حياتك معه

صحياً: إذا أردت المشي يومياً صباحاً يستحسن أن تتقي البرد قدر الإمكان

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-2-2021

مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة.

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

صحياً: قد تصل إلى وقت تشعر أن العلاجات تجدي نفعاً في وضعك الصحي.