حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-2-2021
مهنياً: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام
عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون مرحاً لتنعم بذلك
صحياً: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها
حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-2-2021
مهنياً: لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصاً إذا لم تكن واثقاً بقدراتك الذاتية
عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة
صحياً: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 5-2-2021
مهنياً: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.
عاطفياً: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويداً رويداً كما ترغب
صحياً: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-2-2021
مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك
عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك
صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبدا
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 5-2-2021
مهنياً: عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر
عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة
صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5-2-2021
مهنياً: الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.
عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها
صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-2-2021
مهنياً: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك.
عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بكما من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحو مستقبل أفضل
صحياً: مهما حاولت للتخلص من السمنة بلا حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتائج المتوخاة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-2-2021
مهنياً: تتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية. باستطاعتك الوصول الى نقاط مشتركة مع الآخرين
عاطفياً: يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي
صحياً: إختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي
حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-2-2021
مهنياً: ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً.
عاطفياً: يفاجئك الشريك باقتراح جميل يعرضه عليك فتأخذ به وتقرران تطبيقه في حياتكما اليومية.
صحياً: أبذل أقصى جهدك لئلا تقصّر في ممارسة التمارين اليومية المفيدة للعنق والظهر.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-2-2021
مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد حتى لا تقع ضحية التراكم في العمل
عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه
صحياً: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-2-2021
مهنياً: تنجح حيث يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون. تكون المرشّح الأفضل والأبرع لتولّي مفاوضات معيّنة
عاطفياً: تشعر بالتفاؤل بعلاقتك بالشريك وأنك وجدت الشخص المناسب لتمضية حياتك معه
صحياً: إذا أردت المشي يومياً صباحاً يستحسن أن تتقي البرد قدر الإمكان
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-2-2021
مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة.
عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها
صحياً: قد تصل إلى وقت تشعر أن العلاجات تجدي نفعاً في وضعك الصحي.
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