الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهى كالتالى:
القرار رقم 111 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، ناحية شبرا خلفون- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، بالمجان، لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحى عليها.
والقرار رقم 112 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، غرب مدينة رفح الجديدة - قرية الوفاق- مركز رفح بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، وذلك لإقامة محطة معالجة ثلاثية ومحطة رفع رئيسية عليها.
والقرار رقم 113 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية، بالمجان، لإقامة مقر لجهاز المخابرات العامة بشرق الدلتا عليها.
والقرار رقم 136 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء كبارى علوية وتوسعة بعض الشوارع فى نطاق حى الطالبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
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