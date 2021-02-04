انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة وبرق ورعد ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 4 فبراير 2021، مؤكدةًً أن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الإسقرار في الأحوال الجوية، على مدار مدار الـ48 ساعة المقبلة، حيث تصل الأمطار الغزيرة في بعض المحافظات إلى حد السيول، وهذا ما حدث فعلياً الليلة في شرم الشيخ، حيث تداول نشطاء فيديوهات لمياه الأمطار والتي كانت تجري في شوارع شرم الشيخ كالأنهار.

حالة الطقس اليوم الخميس 4 فبراير 2021

وتشهد كل مصر تقريباً تساقط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية اليوم الخميس، ووفق تقرير الأرصاد فيوجد اليوم أمطار على أمطار غزيرة ورعدية بسلاسل جبال البحر الأحمر وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة وراس غارب والزعفرانة والطور والسويس وشرم الشيخ وسانت كاترين، ومطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتصل إلى القاهرة والجيزة.

وحول حالة الطقس اليوم الخميس 4 فبراير 2021 فقد جاءت على النحو التالي:

طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة ونشاط حركة الرياح.

مائل للبرودة على السواحل الغربية ومعتد على الشرقية ونشاط للرياح.

طقس دافئ على جنوب سيناء ونشاط للرياح.

طقس معتدل على شمال الصعيد وافئ على جنوبها مع نشاط للرياح.

اقرأ أيضاً:

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4 فبراير فقد جاءت على النحو التالي