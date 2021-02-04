سعر الدولار اليوم في مصر 4 فبراير 2021 وتوقعات أسعار العملة الخضراء الأيام المقبلة

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار اليوم في مصر 4 فبراير 2021 حالة من الإستقرار الملحوظ بالبنوك المصرية، وذلك في ظل تأثر أكبر اقتصاديات العالم تزامناً مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الإقتصاد العالمي، ووفق وزير المالية فإن إدارة أزمة كورونا بشكل صحيح في مصر أدى إلى عدم تأثر الإقتصاد المصري بالجائحة، هذا بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الإستباقية التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

سعر الدولار اليوم في مصر 4 فبراير 2021

ويشهد فيروس كورونا توغلاً في جميع أنحاء العالم، وتجاوز عدد ضحاياه أكثر من 100 مليون حتى الآن، وبدأت الموجة الثانية في العديد من الدول، وكان آخرها المملكة العربية السعودية والتي عادت إلى الإغلاق على نفسها مرة أخرى بعد زيادة الإصابات، مما اضطرها إلى منع دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها لحين إشعار آخر.

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر 4 فبراير 2021

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 15.65 15.78 البنك العربي الإفريقي 15.65 15.75 بنك الإسكندرية 15.67 15.77 بنك كريدي أجريكول 18.68 15.78 البنك التجاري الدولي 15.66 15.76 المصرف المتحد 15.67 15.77 بنك التعمير والإسكان 15.68 16.78 الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 15.69 بنك عودة 15.68 15.78

وحول توقعات سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة، فإن الخبراء يؤكدون وجود حالة من الإستقرار في أسعار صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، وذلك في ظل الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحومة مؤخراً وزيادة الإحتياطي النقدي للبلاد.

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