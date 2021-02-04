استقرار أسعار الخضار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 4-2-2021

شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الثلاثاء وفق أخر تحديث نشره الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، حالة من الاستقرار، وثبتت أسعار الطماطم عند 1.5 للكيلو، وكذلك حافظت البطاطس على 2 جنيه للكيلو، حيث انخفضت أسعار الخضار مؤخرًا نظرًا لزيادة إنتاج بعض السلع.

أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الخميس 4 فبراير



أسعار الخضار وفق أخر تحديث لموقع سوق العبور

بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيه لـ 1.5 جنيه، وسجل البصل 3 جنيه إلى 5 جنيه، وجاء سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، ووصل سعر الكوسة من 2 إلى 3.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

فيما بلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي والأسود "العروس" 1.25 جنيه لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض من 1.25 لـ 3.75 جنيه.

أسعار الفلفل في سوق العبور اليوم



وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيه، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 10 جنيه لـ 14جنيه.

أسعار الخيار والكوسة في سوق العبور



وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 7 جنيه إلى 24 جنيه.



وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 4 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 3 جنيه لـ 5 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 2 جنيه لـ 4جنيه.



أسعار الفاكهة اليوم وفق سوق العبور للجملة

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.

أسعار البرتقال والليمون في سوق العبور

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنيه إلى 14 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.