صور.. ورشة عمل بالقليوبية لتثقيف أعضاء برلمان الطلائع برلمانيا

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، ورشة عمل اليوم الثانى الخاصة بالتثقيف البرلمانى "البرلمان وأدوات الرقابة" وذلك بقاعه المديرية.





وتناولت الورشة اليوم الحديث عن السلطات التشريعية، واللجان الفرعية واختصاصاتها. ويهدف البرنامج لتدريب المتميزين فى الأنشطة لتدريبهم لإدارة جلسة برلمانية لإعداد النشء ليكونوا فاعلين فى المجتمع مشاركين فى صنع القرار من خلال برلمان الطلائع الذى يعد المنبر الذى يعبروا فيه عن آراءهم بحرية ليصل صوتهم للمسئولين.

ويأتى البرنامج برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف سليم محمد سليم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، ومسئول التنفيذ عبدالله شعبان.

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