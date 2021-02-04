قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018.





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