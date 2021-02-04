قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكلاته الملحقة والموقع فى كيجالى بتاريخ 21/3/2018.

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