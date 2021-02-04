رئيس الوزراء يصدر قرارا بإقامة محطة معالجة ثلاثية بشمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الخامس الصادر اليوم الخميس 4 فبراير، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، غرب مدينة رفح الجديدة - قرية الوفاق- مركز رفح بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، وذلك لإقامة محطة معالجة ثلاثية ومحطة رفع رئيسية عليها.
وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية.
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