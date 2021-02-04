قرار رئيس الوزراء بتخصيص قطعة ارض لاقامة مقر جهاز المخابرات العامة بشرق...

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الخامس الصادر اليوم الخميس 4 فبراير، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية، بالمجان، لإقامة مقر لجهاز المخابرات العامة بشرق الدلتا عليها.

وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية.