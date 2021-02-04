انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط ومزايا الحصول على المعاش المبكر للموظفين ممن تجاوز الـ50 سنة وحالات الجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف شروط ومزايا الحصول على المعاش المبكر، والذي جددت الدولة المصرية تأكيدها على استمرار إلتزاماتها بالمزايا التي أعلنتها لمن يريدون الخروج مبكراً من الخدمة وتسوية معاشهم، وأشارت الحكومة في بيان سابق لها على أن هذه الحقوق كفلها لهم القانون ولا يجوز المساس بها وأنها محفوظة وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي تم العمل بداية العام الماضي 2020 بعد إقراره رسمياً والتصديق عليه من الرئيس.

مزايا وشروط الحصول على المعاش المبكر للموظفين ممن تجاوز الـ50 سنة

كما أجاز قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب في الحالات الآتية.

يجوز الجمع بين معاشين للرجل الأرمل بين معاشه بصفته ومعاشه عن زوجته.

ووفق قانون المعاشات أيضاً فإن الأرمل يجمع بين دخله من العمل ومعاشه عن زوجته ودون حدود.

يجوز للأولاد الجمع بين معاشين عن والديهم ومن غير حدود.

يجمع الشخص المستحق للمعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى من المعاش، ويتم إكمال المعاش لهذا المقدار.

كما يجمع المستحق للدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

يجوز للأرملة الجمع بين معاشين مثل الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها هي.

كما تجمع الأرملة بين معاشها من زوجها وراتبها من العمل ودون حدود.

أما عن شروط الحصول على المعاش المبكر فقد جاءت على النحو التالي:

اختياري لم تجاوز الخمسين سنة.

أن تكون مدة الإشتراك الفعلية لا تقل عن 240 شهر.

300 شهر بعد 5 سنوات من العمل بالقانون الجديد.

لا يزيد المعاش عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء العمل.

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شروط ومزايا المعاش المبكر

تتمثل في العجز والوفاه ومدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة

كما أن هناك مزايا كثيرة يحصل عليها الموظف الذي يقدم على المعاش المبكر والتي تتمثل في ترقية الموظف للدرجة الوظيفية التالية وتسوية اشتراكه في التأمينات مضافاً إليها 5 سنوات، وإذا لم يكن الموظف تجاوز سن الـ55 وأراد أن يخرج إلى المعاش مبكراً ومضى على اشتراكه في التأمينات 20 سنة، يتم تسوية حقوقه التأمينية، على أن يضاف إليها جميع المدة الباقية والتي تصل به إلى السنن المقررة لانتهاء خدمته، أو يضاف إليها خمس سنوات، أيهما أقل.