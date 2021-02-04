درجات الحرارة اليوم في المحافظات| اعرف احوال الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة 7 درجات.

سعر الحديد اليوم الخميس 4-2-2021



فيما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

خريطة الأمطار اليوم الخميس 4 فبراير

أعلن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن تكون رعدية أحيانًا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة وجنوب البلاد.

كما أكد على سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

حالة الطقس ليلًا

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس 4 فبراير

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26