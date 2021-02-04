بالتعاون مع التخطيط والتنمية المحلية.. إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلق محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة بدء منظومة إتاحة عدد 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بـ5 أحياء تضم "شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب"، وذلك من خلال "بوابة خدمات المحليات" تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة".





وأكد محافظ الإسكندرية فى بيان اليوم، أن تلك المنظومة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التحول الرقمى وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل على كل الأصعدة بين المحافظة وبين وزارتى التخطيط والتنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.



وأوضح الشريف أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، لافتا إلى أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الإنترنت، وتعمل على توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، كما أنها تعمل على تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى الحى أو الديوان أو المدينة، ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأضاف الشريف أنه تسهيلا على المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة فى المنظومة، أصدرت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية تلك البطاقات بالمجان للمواطنين، إذ تم توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها لاستخراج تلك البطاقات للمواطنين، مناشدا المواطنين بسرعة الحصول على البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، على جهود وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية فى إطلاق المنظومة بالإسكندرية.

وأوضحت أنه كانت هناك متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات بها، والوقوف على كل المشاكل للعمل على حلها قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات".

ذلك فضلا على تدريب جميع العاملين بالإدارات المختصة بتلك الأحياء والتى تمت بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.