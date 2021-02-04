عاجل.. السيسى: أتوجه بدعوة عامة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "يحتفى العالم اليوم بقيمة إنسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أى وقت مضى، وهى قيمة الأخوة الإنسانية.. إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدى لخطاب الكراهية، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار"

وتابع الرئيس: "إن مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطنى واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف، وفى هذا السياق، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية فى مصر قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعى بالقيم الإنسانية المشتركة".

وأضاف الرئيس: "إننى فى هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمى، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التى راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم فى الحياة".