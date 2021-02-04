إنفوجراف.. مواعيد قطارات VIP على خط القاهرة - أسوان

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جدة - نرمين السيد - كان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كشف خلال حديثه، الأحد الماضى أمام مجلس النواب، أهم إنجازات الوزارة منذ تولى حقبتها فى 2019.
وأكد كامل الوزير، أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً.
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