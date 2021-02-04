ننشر تقرير لجنة الدفاع بالنواب عن قانون المرور

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون المرور والذى يأتى استكمالا لما تحقق، إذ كان من الضرورى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتى ستسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، بحسب ما ورد بالتقرير.





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