قنا: متابعة 33 ألفا و74 حالة من القادمين من الخارج للحد من انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بقنا راجى تاوضروس، إن إدارتى الوبائيات والطب الوقائى قامتا بمتابعة 33 ألفا و74 حالة من القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020.





وأضاف أنه تتم متابعة يومية لحالات الأمراض المعدية، والتى تم تسجيلها بالبرنامج الإليكترونى لرصد الأمراض المعدية على مستوى وحدات المحافظة والبالغ عددها 20 وحدة موزعة على مستوى المحافظة ومتابعة ورصد جميع الحالات المصابة بأمراض معدية الإيجابى منها والسلبى، فضلا عن متابعة نتائج المعمل للحالات المبلغ عنها وإرسال التغذية العكسية للإدارات والمستشفيات.

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