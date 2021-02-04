الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بتعديل لائحة تنظيم التراخيص

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقـم ١ لسنة ،٢٠٢١ بشأن تعديل لائحة تنظيم التراخيص.
وتضمن القرار أن يشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون هذا المبلغ 540 ألف جنيه مصري للإصدار اليومي ، و530 ألف جنيه مصري للإصدار الأسبوعي و520 ألف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي و510 الآف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي الأسبوعي ، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلا من 600 ألف جنيه مصري؛ للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها.
وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
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