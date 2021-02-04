مجلس النواب يستمع اليوم لبيان وزيرى الصحة والسياحة

يختتم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة الأسبوع الجارى، بالاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، فى إطار الدور الرقابى القوى الذى استهله المجلس منذ انطلاق فصله التشريعى الثانى.
ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لا سيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرا مع ختام الجلسات اليوم.
كان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم".
وشهدت الجلسات الأسبوع الحالى، الاستماع إلى بيانات كلا من وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعى وكذا وزير الأوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، ووزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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