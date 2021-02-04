بالتردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والدحيل

تنتظر عشاق الكرة العالمية بشكل عام، والجمهور الأهلاوي بشكل خاص، المباراة المرتقبة بين المارد الأحمر والدحيل القطري، في أولى مباريات الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية.

وأعلنت قنوات بي ان سبورت عن مفاجأة سارة لجمهور ومتابعي الأهلي بشأن نقل مباراة الأهلي والدحيل في كاس العالم للأندية، في السابعة من مساء اليوم علي إستاد المدينة التعليمية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

وتبث قناة BeiN sports HD 1 الاستديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، علي أن تبث نفس القناة BeiN sports HD 1 بالإضافة للقناة المفتوحة علي النايل سات، أحداث اللقاء في تمام السابعة والنصف مساء.

ويمكنك إستقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 12765 أو 11054، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل الاستقطاب: أفقي، ، ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ماذا فعل موسيماني وجهازه قبل ساعات من مواجهة الأهلي والدحيل ؟ (صور)

الخميس 4 فبراير

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

ويتواجه بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير

5 مساء بتوقيت القاهرة

الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8:00 مساء

يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير

8:00 مساء

يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير

5:00 مساء

مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي، وفجرت بي ان سبورت مفاجاة بشأن بث المباراة عبر قناة الشبكة المفتوحة علي النايل سات .