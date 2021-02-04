موعد مباراة الأهلي والدحيل.. والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير الاهلي وجماهير الكرة الإفريقية والعالمية، اللقاء الناري في أول انطلاقات مباريات كأس العالم للأنديه بين المارد الأحمر والدحيل القطري، ويسعى رفاق علي معلول لتحقيق الفوز والوصول الي للدور نصف النهائي أمام بايرن ميونخ.

توقيت المبارة والاستوديوالتحليلي

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، 4 فبراير علي استاد المدينة التعليمية ، على ان يسبقه الأستوديو التحليلي في تمام السادسة مساء. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تذاع المبارة عبر قناة BeiN sports HD 1 والكأس القطرية المشفرتان، وأهدت أهدت قنوات بي ان سبورت جماهير النادي الأهلي مفاجاة سارة، وهي بث المباراة علي القناة المفتوحة للشبكة .

وتستطيع إستقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 12765 أو 11054، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل الاستقطاب: أفقي، ، ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

بالتردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والدحيل

وأكد الإجتماع الفني للمباراة المرتقبة بين الأهلي والدحيل علي العديد من النقاط منها:

فيما يخص أطقم الأهلي والدحيل

يرتدى الأهلي الطاقم البديل بإعتباره الضيف، والمكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، بالإضافة للطقم الأصفر الكامل بالنسبة لحارس الفريق الاحمر.

بينما يرتدى الدحيل القطري الطقم الأساسي الأحمر بالكامل، وحارس مرمي الفريق باللون البنفسجي.

طاقم تحكيم الاهلي والدحيل

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والدحيل بقيادة إسكوبار سيكون حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكما رابع في المباراة، كما ستواجد داريو فيشر كندي الجنسية، كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه الهولندي كيفين بلوم، بالإضافة لإختيار ماريانا دي ألميدا كحكم إحتياطي للمساعدين.

التشكيل المتوفع لمباراة الأهلي والدحيل

استعرض حسام غالي، لاعب الأهلي السابق التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي، والمثالية من وجهة نظره كما يلي:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر وأفشة وحسين الشحات تحت مهاجم وحيد وصريح هو محمود عبدالمنعم كهربا.

