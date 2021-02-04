بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية الجديدة بالسعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

بدأت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، تنفيذ الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة أعلنت بعض القرارات الخاصة بتشديد الإجراءات بالمملكة والتي جاءت كالتالي:

قرارات السعودية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا



1-إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوًما قابلة للتمديد.

2- مع العمل بالبند الأول سمحت الوزارة بألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخص، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

3- إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

السعودية تغلق السينما وأماكن الترفيه لمواجهة كورونا



4- إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

5- تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية "التيك أواي- والدليفري" وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية.

عقوبة المحلات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



وأن تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

6- تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات"الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان"، بجانب الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه"، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

7- توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد.

إضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر- قدر المستطاع- في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين .

8- قيام وزارة الشئون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

9- قيام وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى، بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة.

ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية .

اجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا



يذكر أن مصدر بوزارة الداخلية أكد أن تلك القرارات جاءت إلحاقا للبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وبالتزامن مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.

ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليًا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد -19) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة، وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.