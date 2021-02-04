تراجع أسعار الذهب اليوم 4-2-2021

ووصل سعر عيار 18 إلى 690 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 921 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6448 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل المختلفة منها تحرك سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك سعر الدولار في السوق المصرفي، إضافة إلى عوامل العرض والطلب، فضلًا عن إضافة المصنعية التي تتغير من محل إلى آخر ومن محافظة إلى الآخرى.

رحلة صعود الذهب خلال عام

شهد المعدن النفيس ارتفاع غير مسبوق في تاريخه خلال عام مضى ليستكمل رحلته ويواصل ارتفاعه، حيث كانت تلك القفزة من شأنه تراجع عمليات العرض والطلب وركود السوق، واعتبر العديد من المواطنين الذهب سلعة غير أساسية ونفر الشباب من شراء الذهب بطريقة باهظة كانت في سابق العهد.