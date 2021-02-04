تراجع أسعار الذهب اليوم 4-2-2021

اسعار الذهب - ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الخميس 4-2-2021، تراجعت في مستهل التعاملات اليومية الصباحية بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط ملحوظ في سعر أونصة الذهب عالميًا من 1838 إلى 1825 دولار.
وتراجع الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر من 810 إلى 806 جنيهات للجرام، إلا أن هذا السعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة في ظل أداء متراجع للذهب عالميًا، لكن قد يتجه الذهب لتعويض جزء من خسائره في تعاملات اليوم.
أسعار الذهب في مصر
ووصل سعر عيار 18 إلى 690 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 921 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6448 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.
تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل المختلفة منها تحرك سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك سعر الدولار في السوق المصرفي، إضافة إلى عوامل العرض والطلب، فضلًا عن إضافة المصنعية التي تتغير من محل إلى آخر ومن محافظة إلى الآخرى.
رحلة صعود الذهب خلال عام
شهد المعدن النفيس ارتفاع غير مسبوق في تاريخه خلال عام مضى ليستكمل رحلته ويواصل ارتفاعه، حيث كانت تلك القفزة من شأنه تراجع عمليات العرض والطلب وركود السوق، واعتبر العديد من المواطنين الذهب سلعة غير أساسية ونفر الشباب من شراء الذهب بطريقة باهظة كانت في سابق العهد.
الجدير بالذكر، أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قِبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
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