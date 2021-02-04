فيديو.. متحدث العاصمة الإدارية: استقبال موظفى الدولة منتصف 2021

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية تعد نواة لمجتمع عمرانى يشمل العديد من الأنشطة، مؤكدا أنهم بصدد الانتهاء من مشروعات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بحلول شهر إبريل، حيث من المقرر استقبال موظفى الدولة بالوزارات منتصف 2021.





وأشار "الحسينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من نحو 70% من إجمالى مشروعات المرحلة الأولى، وأن نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى تجاوزت 92% استعدادا لاستقبال الموظفين خلال الشهور القادمة، ووصلت نسبة العمل فى منطقة الأبراج 40%، وتم الانتهاء من المدينة الرياضية بنسبة 100%، مضيفا أن نسبة الإنجاز فى الأحياء السكنية تتراوح ما بين 70 إلى 90%. وقال الحسينى: "أنهينا التشطيبات الداخلية ودلوقتى في مرحلة فرش وزارة المالية، وأنهينا معظم البنية التحتية الذكية وتوصيل المرافق بالمبانى استعدادا لنقل الموظفين، يسبق ذلك افتتاح تجريبى".

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