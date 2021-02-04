مايا مرسى من النواب: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل دعم السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بحضور وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.





فى مستهل اللقاء تقدمت رئيسة المجلس القومى للمرأة باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس بخالص التهنئة والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب، متمنية التوفيق والسداد فى أداء مهام عمله التشريعى والرقابى بما يخدم وطننا الغالى، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصفه لهن "بعظيمات مصر". ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن سعادته بالتهنئة الغالية من قبل رئيسة المجلس القومى للمرأة صوت المرأة المصرية ، مؤكداً أن مجلس النواب الحالى يضم "163" نائبة، وهى أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية فى مصر، بما يعكس ثقة وتقدير القيادة السياسية لمكانة وقدرات المرأة المصرية. وأضاف المستشار جبالى، أن ترأس سيدة للجلسة الإجرائية للمجلس الحالى، يعد تتويجاً للمرأة المصرية. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا، من أهمها: مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

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