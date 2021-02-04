محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بـ5 أحياء

جدة - نرمين السيد - تضم الأحياء، وفقا لبيان صحفى، شرق ووسط والجمرك والمنتزه أول، ومركز ومدينة برج العرب، وذلك من خلال "بوابة خدمات المحليات" ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة".

وأكد المحافظ، أن تلك المنظومة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمى وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل على جميع الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأوضح الشريف، أن المنظومة تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الإنترنت، وتعمل على توفير الجهد والوقت، وتبسيط الإجراءات، وتقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى الحى أو الديوان أو المدينة.

وأوضح الشريف أن طالب الخدمة يستطيع دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأشار المحافظ أنه جارى تجهيز ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية فى الأحياء الأخرى، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بهم، وبذلك يصبح منظومة الخدمات الإلكترونية فى جميع أحياء المحافظة.

وأضاف الشريف أنه تسهيلا على المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة فى المنظومة، قامت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية لإصدار تلك البطاقات بالمجان للمواطنين.

وأشار المحافظ، أنه قد جرى توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها لاستخراج تلك البطاقات للمواطنين، ونناشد المواطنين بسرعة الحصول على البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

من جانبها، ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية فى إطلاق المنظومة بالإسكندرية.

وأوضحت أنه كانت هناك متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات بها، والوقوف على المشاكل للعمل على حلها قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات"، فضلا عن تدريب جميع العاملين بالإدارات المختصة بتلك الأحياء والتى تمت بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.

وتطرقت عازر، إلى الوظائف التى تقدمها البوابة ومنها، متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة والاطلاع على التراخيص السابقة التى تم استخراجها من الأحياء وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكترونى.