لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن زهراء مدينة نصر السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "جميع مراحل زهراء مدينة نصر، الألفينات 2000، الأربعة آلاف، بعض مناطق الهجانة"، اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.





وأوضح بيان شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب انقطاع الخدمة هو تنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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