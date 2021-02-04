رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستعراض بيان وزير السياحة والآثار

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال مناقشة بيانات أداء الوزراء.
وتشهد جلسة اليوم، الخميس، إلقاء بيان وزير السياحة والآثار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورا في بعض القطاعات.
وشهدت جلسات يوم الأحد الماضي إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وشهدت جلسات الاثنين إلقاء كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفي وزارتيهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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