رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم، الخميس، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.
في مستهل اللقاء، تقدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس بخالص التهنئة والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي لتوليه رئاسة مجلس النواب، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله التشريعي والرقابي بما يخدم وطننا الغالي، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه لهن بـ"عظيمات مصر".
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن سعادته بالتهنئة الغالية من قبل رئيسة المجلس القومي للمرأة صوت المرأة المصرية، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي يضم "163" نائبة، وهي أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر، بما يعكس ثقة وتقدير القيادة السياسية لمكانة وقدرات المرأة المصرية.
وقال المستشار جبالي إن ترؤس سيدة للجلسة الإجرائية للمجلس الحالي، يعد تتويجًا للمرأة المصرية.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا، من أهمها: مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.
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