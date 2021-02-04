الكهرباء: تنفيذ 200 ألف معاينة وتركيب 5 آلاف عداد كودى للمبانى المخالفة

بدأت شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ المعاينات وسداد المقايسات وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد بدء التقديم على المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء منذ أغسطس الماضى.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم حتى الآن تنفيذ حوالى 5 آلاف معاينة بشركات التوزيع التسعة.

يذكر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، تستمر فى تلقي الطلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية مارس المقبل.

واستمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى بداية فبراير الجارى، استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.

تلقت المنصة حتى الآن حوالى مليون و700 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون و450 ألف وحدة عقارية.