الأهلي يواجه الدحيل بمونديال الأندية بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع

أستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يلعب به المارد الأحمر والدحيل القطري في مباراة اليوم.

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

وجاءت التشكيلة المتوقعه للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - محمود كهربا

تحت مهاجم صريح هو محمد شريف أو والتر بواليا.

وتنتظر عشاق الكرة العالمية بشكل عام، والجمهور الأهلاوي بشكل خاص، المباراة المرتقبة بين المارد الأحمر والدحيل القطري، في أولى مباريات الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية.

وأعلنت قنوات بي ان سبورت عن مفاجأة سارة لجمهور ومتابعي الأهلي بشأن نقل مباراة الأهلي والدحيل في كاس العالم للأندية، في السابعة من مساء اليوم علي إستاد المدينة التعليمية.

موعد مباراة الأهلي والدحيل.. والقنوات الناقلة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

وتبث قناة BeiN sports HD 1 الاستديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، علي أن تبث نفس القناة BeiN sports HD 1 بالإضافة للقناة المفتوحة علي النايل سات، أحداث اللقاء في تمام السابعة والنصف مساء.

ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة التي تقوم بالبث المجاني عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 12765 أو 11054، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل الاستقطاب: أفقي ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

وكشف حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، وقائد الفريق والمنتخب الوطني التشكيلة المثالية للمارد الأحمر في تصريحات تلفزيونية:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر وأفشة وحسين الشحات تحت مهاجم وحيد وصريح هو محمود عبدالمنعم كهربا.

ومن المقرر أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التشكيل الرسمي مساء اليوم قبل المباريات بساعات.