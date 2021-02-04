عمرو السنباطى: أتواصل مع المسئولين بشأن كوبرى كنيسة البازليك.. والدولة لن تسمح بتشويه المنطقة التاريخية

كشف عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، أنه تقدم بطلب رسمي إلى مسؤولى المحافظة للاستفسار عن مخطط بناء كوبرى كنيسة البازيليك، الذى يهدد المنطقة بالكامل خصوصا أن لها مكانة أثرية و تاريخية عظيمة يجب ان نحميها قدر المستطاع.

عمرو السنباطى يتواصل مع المسئولين بشأن كوبرى كنيسة البازيليك

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى:" قمت على الفور بزيارة موقع كوبرى ميدان الاسماعيلية مع أحد أعضاء جمعية محبى مصر الجديدة والمهتمين بالتراث وكان الهدف أن يكون لدى فكرة واضحة ودقيقة عن تفاصيل مشروع كوبرى ميدان الاسماعيلية. وأشار النائب عمرو السنباطى، إلى أنه تحدث باستفاضة مع مع أحد المسئولين عن تنفيذ المشروع والذى أكد لنا أن الكوبرى سيقام بالفعل وتم إجراء تعديل لتجنب مرور فرعى للكوبري بجوار الكنيسة، مشيرا إلى أنه رغم إيمانى الكامل بأهمية الكبارى للسيولة المرورية، ويقينى أن الدولة لن تقوم بأى عمل يتسبب فى أى ضرر على العمارات المجاورة أو على أمن و سلامة المواطنين، إلا أننى أود التأكيد على وجهة نظرى الواضحة فى هذا الشأن و تتمثل فى أن مرور الكوبرى بمنطقة أثرية بجوار كنيسة البازيليك يمثل ضرر حضارى كبير على المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، تلقيت العديد من الاستغاثات عبر صفحتى و الاتصالات التليفونية تتسائل عن مدى صحة إقامة كوبرى بجوار كنيسة البازيليك، وكونى من أبناء مصر الجديدة أعلم تماما مدى أهمية هذا المكان أثريا وجماليا وتاريخيا، وما يمثله لأهلى من سكان مصر الجديدة.

واستكمل عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" الدولة أحدثت تطوير كبير فى هذه المنطقة، مثلها مثل باقى منطقة شرق القاهرة و تم إزالة المترو فى هذه المنطقة وتخفيض مساحة الجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة، مما أدى إلى سيولة مرورية لم تكن متاحة من قبل مضيفا:" ليس من المنطقى أن تدمر الآن إلا اذا كان هناك ضرورة قصوى لهذا المشروع".

