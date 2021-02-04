كشف عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، أنه تقدم بطلب رسمي إلى مسؤولى المحافظة للاستفسار عن مخطط بناء كوبرى كنيسة البازيليك، الذى يهدد المنطقة بالكامل خصوصا أن لها مكانة أثرية و تاريخية عظيمة يجب ان نحميها قدر المستطاع.
وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، تلقيت العديد من الاستغاثات عبر صفحتى و الاتصالات التليفونية تتسائل عن مدى صحة إقامة كوبرى بجوار كنيسة البازيليك، وكونى من أبناء مصر الجديدة أعلم تماما مدى أهمية هذا المكان أثريا وجماليا وتاريخيا، وما يمثله لأهلى من سكان مصر الجديدة.
وأشار النائب عمرو السنباطى، إلى أنه تحدث باستفاضة مع مع أحد المسئولين عن تنفيذ المشروع والذى أكد لنا أن الكوبرى سيقام بالفعل وتم إجراء تعديل لتجنب مرور فرعى للكوبري بجوار الكنيسة، مشيرا إلى أنه رغم إيمانى الكامل بأهمية الكبارى للسيولة المرورية، ويقينى أن الدولة لن تقوم بأى عمل يتسبب فى أى ضرر على العمارات المجاورة أو على أمن و سلامة المواطنين، إلا أننى أود التأكيد على وجهة نظرى الواضحة فى هذا الشأن و تتمثل فى أن مرور الكوبرى بمنطقة أثرية بجوار كنيسة البازيليك يمثل ضرر حضارى كبير على المنطقة.
واستكمل عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" الدولة أحدثت تطوير كبير فى هذه المنطقة، مثلها مثل باقى منطقة شرق القاهرة و تم إزالة المترو فى هذه المنطقة وتخفيض مساحة الجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة، مما أدى إلى سيولة مرورية لم تكن متاحة من قبل مضيفا:" ليس من المنطقى أن تدمر الآن إلا اذا كان هناك ضرورة قصوى لهذا المشروع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو السنباطى: أتواصل مع المسئولين بشأن كوبرى كنيسة البازليك.. والدولة لن تسمح بتشويه المنطقة التاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.