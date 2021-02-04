ماهو موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ٢٠٢١

زادت معدلات البحث عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، لرغبة الكثيرين في السفر سواء لاستئناف عملهم أو التقديم لفرص عمل، أو الزيارات العائلية وغيرها من الأسباب التي تعطلت مؤخرًا بعد قرار المملكة بتعليق رحلاتها الدولية مع عدد من الدول بين بينها مصر بالتزامن مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وبداية الموجة الثانية لفيروس بسرعة تفوق الموجة الأولى بـ 70% مما يتسبب في الوفاة الفورية، بجانب ظهور سلالات جديدة من الفيروس أكثر فتكًا ببعض الدول.

ماهو موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل بمختلف منافذها الثلاثة "برا وبحرا وجوا" أمام الراغبين في السفر للخارج أو السماح للراغبين في العودة ليوم 31 مارس المقبل، وفقا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستثنى من قرار تعليق الرحلات الدولية، الرحلات الخاصة بنقل البضائع والسلع والسلاسل الإمداد من الدول الخالية من الوباء.



مواعيد فتح الطيران السعودي لمصر

يذكر أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن عدة قرارات لرفع تعليق الرحلات الدولية في ظل انتشار كورونا وهي:

. السماح للمواطنين السفر إلى خارج السعودية والعودة إليها بدءا من يوم 31 مارس المقبل.

. رفع تعليق حركة الطيران الدولي للراغبين في السفر إلى المملكة بشكل كامل.

. فتح المنافذ الثلاثة الجوية والبحرية والبرية بشكل كامل بشرط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولمواجهة الموجة الثانية.



شروط السعودية لإعادة فتح الطيران

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط ينبغي لراغبي السفر إلى السعودية الالتزام بها، عقب فتح الطيران السعودي مرة أخرى، ومنها:

. توقيع القادمين على نموذج تعهد الالتزامات الصحية ويتم تسلمها عند الوصول.

. خضوع جميع القادمين إلى حجر صحي فور الوصول لمدة أسبوع ويجب تحديد مكان المنزل خلال 8 ساعات من موعد الوصول على تطبيق (تطمن).

الاجراءات الاحترازية الجديدة للحد من كورونا ٢٠٢١

يشار أن وزارة الداخلية السعودية بدأت اليوم الخميس 4 فبراير 2021، في تنفيذ عدة قرارات جديدة على كل المتواجدين بالبلاد تشمل التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المشددة التي وضعتها الدولة من منع التجمعات والالتزام بعدد قليل في أي تجمع عائلي أو غيره، غلق المطاعم والاكتفاء للطلبات الخارجية فقط، توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، وغلق السينمات وأماكن الترفيه المختلفة.