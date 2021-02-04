رئيس المجلس القومى للمرأة تهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بحضور وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء تقدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس بخالص التهنئة والتقدير، للمستشار حنفي جبالي، لتوليه رئاسة مجلس النواب، متمنية لسيادته التوفيق والسداد فى أداء مهام عمله التشريعي والرقابي بما يخدم الوطن، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه لهن "بعظيمات مصر".

ومن جانبه، أعرب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن سعادته بالتهنئة الغالية من قبل رئيس المجلس القومى للمرأة، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي يضم "163" نائبة، وهي أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر، بما يعكس ثقة وتقدير القيادة السياسية لمكانة وقدرات المرأة المصرية.



وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا، من أهمها: مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

هذا ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، ووزيرة السياحة، خالد العنانى.