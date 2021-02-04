وزير الآثار: السياحة تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور كورونا

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن السياحة المصرية، تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور أزمة كورونا، وتأثيرها على جميع بلدان العالم.

خالد العنانى: السياحة سقطت فى يوم وليلة

وأكد وزير السياحة، خالد العنانى، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن السياحة سقطت في يوم وليلة، وكانت لحظة سقوط حر حيث اتخذنا قرار يوم 16 مارس، بغلق المطارات والفنادق السياحية وتوقفت الحياة، خاصة أن قرار الغلق تعلق بأن الصحة هي المعيار الأساسي.

وأشار وزير السياحة، إلى أن الوزارة شكلت لجنة أزمات عقب الأزمة، وقامت بوضع ضوابط تم تعديلها 16 مرة، بسبب التغييرات التي تطرأ علي كورونا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قام بتقديم دعم لا محدود للسياحة المصرية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء، قام بجدولة المديونيات علي المنشئات السياحية ومد اجل القيمة المضافة والاعفاء من الضريبة العقارية ودفع 40% من الغاز والكهرباء بشرط عدم تسريح العمالة قائلا : عند ما كان يسرح عمل كنت أغلق الاوتيل ".

يأتى هذا فى ظل استقبال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددًا من الوزاراء تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، ومن المقرر حضور وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد.