رئيس النواب يناشد الأعضاء بتقليل طلبات التحدث: هنخلص نص الليل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء: "نرجو تقليل طالبى الكلمات، وإلا هنخلص نص الليل أو تانى يوم، أرجوكم تقليل العدد وعدم الاحتجاج".

وأضاف: "تلاحظون أن هناك نسب معينة فى أعطاء الكلمات وأرجو ألا يحتج أحد على ممثلى الهيئات البرلمانية، رؤساء اللجان، لأن رئيس اللجنة يتحدث نيابة عن اللجنة وممثلى الهيئات البرلمانية عن الهيئة بكاملها".

وأضاف أنه يسمح بزيادة الوقت للأعضاء عن دقيقتين فى ضوء مجريات الأمور، مضيفًا أن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية لهم الأولوية فى اللائحة.

وقال جبالى: "يراعى التوازن المطلق بين طالبى الكلمة، وأشكركم على روح التسامح، وهناك معايير معينة أرجو الانتباه إليها".