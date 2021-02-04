العنانى: المالية خصصت 3 مليارات جنيه لإقراض المنشآت السياحية والفندقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزى لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة نفذت إعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.

وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالى 73 جنسية حاليا، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحى.