- 1/2
- 2/2
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدى الشهري، مُوضحةً أن جميع خطوط المحمول المقدمة لمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك خدمات الاتصالات المتاحة عليها سواء (الدقائق - الرسائل النصية - الميجابايت) مجانية بالكامل وبدون أى تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبية عليها، وتجدد شهرياً، حيث يهدف توفير تلك الخطوط لمستفيدى البرنامج، تسهيل عملية التواصل والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل إجراءات التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية.
وفى سياق متصل، تقدم خطوط المحمول لمستفيدى تكافل وكرامة عدد من خدمات الاتصالات يتم تجديدها شهرياً، والتى تتضمن 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، و15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات، و100 ميجا بايت، وبعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التى يشتريها المستفيدون ويقوموا بشحنها من أى منفذ بيع، على أن يتم احتساب دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشاً لأى شبكة أخرى، والرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأى شبكة أخرى، والميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش، ودقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاً.
وفى حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجاناً بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: جميع خطوط المحمول والخدمات المقدمة لمستفيدى تكافل وكرامة مجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.