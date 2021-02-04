الحكومة: جميع خطوط المحمول والخدمات المقدمة لمستفيدى تكافل وكرامة مجانية

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدى الشهرى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدى الشهري، مُوضحةً أن جميع خطوط المحمول المقدمة لمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك خدمات الاتصالات المتاحة عليها سواء (الدقائق - الرسائل النصية - الميجابايت) مجانية بالكامل وبدون أى تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبية عليها، وتجدد شهرياً، حيث يهدف توفير تلك الخطوط لمستفيدى البرنامج، تسهيل عملية التواصل والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل إجراءات التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية.

وفى سياق متصل، تقدم خطوط المحمول لمستفيدى تكافل وكرامة عدد من خدمات الاتصالات يتم تجديدها شهرياً، والتى تتضمن 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، و15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات، و100 ميجا بايت، وبعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التى يشتريها المستفيدون ويقوموا بشحنها من أى منفذ بيع، على أن يتم احتساب دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشاً لأى شبكة أخرى، والرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأى شبكة أخرى، والميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش، ودقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاً.

وفى حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجاناً بالكامل.