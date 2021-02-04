وزير الآثار: السيسى الرئيس الوحيد الذى افتتح 3 متاحف فى نفس الوقت

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرئيس الوحيد الذى استطاع افتتاح 3 متاحف فى نفس الوقت بـ3 محافظات، بآثار بلده، وذلك رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى: ربما هناك دول أخرى قادرة على افتتاح متاحف ولكن ليس بآثار بلدها.. حيث أثار بلد أخرى.

وأضاف وزير السياحة، أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وفى سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه فى إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والقصور التاريخية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، تعمل الوزارة على إتاحة هذه الخدمات بقصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة لتقديم تجربة ثقافية و حضارية متكاملة لزائريه.

وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل استخدام بدروم القصر كمركز ثقافى إبداعى (Cultural Hub) لإقامة ورش عمل ومعارض فنية واستضافة صالونات ثقافية لرفع الوعى الأثرى لدى المواطنين، وكان باكورة أعمال هذا المركز معرضًا للصور الفوتوغرافية أقيم الشهر الماضى لتسليط الضوء على روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامى و التى لها صلات فنية و تاريخية وثقافية بقصر البارون وفترة إنشائه والطرز الفنية التى تزينه.

ونوه خالد العنانى، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم خدمة مميزة للزائرين تعكس الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين، بالحديقة الخلفية للقصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتى تضم كافتيريا و مطعم راقى وبيت للهدايا ذات طراز بسيط مصممة بنظام الهياكل الخفيفة ( light structure) بنظام الفك والتركيب، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية وباستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع القيمة الأثرية والتاريخية والفنية للقصر والبانوراما، أسوة بالمتبع بالقصور الأثرية فى العالم، مؤكدا أنه لم يتم استحداث أى عناصر جديدة تُغير من تكوين وجمال القصر، وأن جميع الخدمات تقام بالحديقة.