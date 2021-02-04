وزير الآثار: غلق الأماكن السياحية بمصر وقت كورونا للحفاظ على سمعتها

جدة - نرمين السيد - وأشار العنانى فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن القرار بغلق السياحة كان فى 16 مارس الماضى، بعد فترة رواج كبير خلال شهرى يناير وفبراير 2020.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، وتم تقديم الكثير من التسهيلات لشركات السياحة والفنادق، بشرط عمد تسريح العمالة.
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