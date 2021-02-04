خالد العنانى: 13 مليار دولار إجمالى إيرادات السياحة فى 2019

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى للاستماع لبيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.
وأشار العنانى إلى أن إجمالى المبالغ التى دخلت مصر عن طريق السياحة كان الأعلى لعام 2019 ووصل إلى 13 مليار دولار، لافتا إلى أن القطاع السياحى عبر أزمة كورونا والتى تعتبر أكبر أزمة شهدها القطاع، وبذلت هيئة تنشيط السياحة مجهودات كبيرة جدا فى ذلك إذ شاركت فى أكثر من 100 معرض وبورصة سياحية على المستوى العالمى فى أكثر من 45 دولة.
وقال وزير السياحة: "كما تستضيف الوزارة الأشخاص الاكثر تأثيرا فى العالم للترويج السياحى ومنهم الفنان الكندى من أصل مصرى مينا مسعود، وسنستضيف أكثر من 60 شخصية عالمية مؤثرة خلال الفترة المقبلة من أكثر من 15 دولة حول العالم، كما شاركت الوزارة فى أكثر من 120 مؤتمر وفعالية عالمية للترويج السياحى".
وأضاف العنانى أن الوزارة حرصت على رعاية بعض الأحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم 2018 بروسيا، وبطولة كأس العالم لليد، وبطولة إفريقيا لكرة القدم 2019، وبطولات الاسكواش وغيرها من البطولات الأخرى.
وتابع قائلا: "كما نظمت الوزارة أكثر من 186 رحلة ومنها رحلة العائلة المقدسة وتم دعوة وفد فرنسى للترويج لهذا الأمر، كما تم عقد شراكات مع العديد من القنوات الفضائية ومنظمى الرحلات العالمين للترويج للسياحية".
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