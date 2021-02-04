عاجل بالصور .. السيسى يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتى بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقى خلال فترة الإعداد العسكري.

كما شاهد السيد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.

كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة المستجدين.

كما التقى السيد الرئيس بعدد من أسر واهالى الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لابنائهم بالكلية الحرية، وقام بتحيتهم حيث قابلوا سيادته بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، وقد وجه السيد الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

كما أشاد السيد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالباً سيادته إياهم بالإستمرار فى هذا النهج للحفاظ على لياقتهم وإستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع ، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة ، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن .

من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها ، معربين عن كامل سعادتهم لإنضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة رمز الوطنية والعزة والكرامة ، معربين عن إعتزازهم بتواجد أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط ليكونوا خير إمتداد لأجيال سبقوهم، أجيال يذكرها التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.. أجيال حملت الامانة وضحت بكل غال ونفيس من اجل صون قدسية الوطن.