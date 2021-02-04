العنانى : السياحة تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد العنانى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن السياحة سقطت فى يوم وليلة، وكانت لحظة سقوط حر حيث اتخذنا قرارا يوم 16 مارس بغلق المطارات والفنادق السياحية وتوقفت الحياة خصوصا أن قرار الغلق تعلق بأن الصحة هى المعيار الأساسى.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة أزمات عقب انتشار الفيروس، ووضعت ضوابط تم تعديلها 16 مرة، بسبب التغييرات التى تطرأ على كورونا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قدم دعما لا محدود للسياحة المصرية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، قام بجدولة المديونيات على المنشآت السياحية ومد أجل القيمة المضافة والإعفاء من الضريبة العقارية ودفع 40% من الغاز والكهرباء بشرط عدم تسريح العمالة قائلا: "عندما كان يسرح عمل كنت أغلق الفندق".
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