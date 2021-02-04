خالد العناني للنواب: السياحة تعرضت لـ”سقوط حر” بعد أزمة كورونا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة المصرية تعرضت لـ"سقوط حر" عقب ظهور أزمة كورونا، وتأثيرها على جميع بلدان العالم.
وأكد "العناني"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن السياحة سقطت في يوم وليلة، وكانت لحظة سقوط حر حيث اتخذنا قرارًا يوم 16 مارس، بغلق المطارات والفنادق السياحية وتوقفت الحياة، خاصة أن قرار الغلق تعلق بأن الصحة هي المعيار الأساسي.
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة شكلت لجنة أزمات عقب الأزمة، ووضعت ضوابط تم تعديلها 16 مرة، بسبب التغييرات التي تطرأ على كورونا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قام بتقديم دعم لا محدود للسياحة المصرية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، قام بجدولة المديونيات على المنشآت السياحية ومد أجل القيمة المضافة والإعفاء من الضريبة العقارية ودفع 40% من الغاز والكهرباء، بشرط عدم تسريح العمالة، قائلا: "عندما كان يسرح عامل كنت أغلق الأوتيل".
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