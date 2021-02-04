الحكومة تنفى خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة"

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدى الشهرى.

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