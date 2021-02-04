إعادة اختيار مصر فى مكتب المؤتمر الأفريقى لعام 2021

قالت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إن دول منطقة شمال أفريقيا استقرت وأبلغت رسميا مفوضية الاتحاد على اختيار مصر لتمثل الإقليم كعضو في مكتب المؤتمر الأفريقي في تشكيله لعام 2021.
جدير بالذكر أن مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقى يضم حتى الآن فى تشكيله الكونجو الديمقراطية بصفتها رئيس الاتحاد ورئيس المكتب في دورته القادمة، وجنوب أفريقيا مقرر المكتب بصفتها الرئيس الاتحاد في دورته الحالية، واستمرار مصر كعضو بالمكتب ممثلا عن إقليم الشمال للدورة القادمة.
ويعتبر مكتب المؤتمر هو مجلس مصغر لرؤساء الدول الأفريقية، ويتكون من رؤساء خمس دول تمثل المناطق الأفريقية الخمسة.
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