وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا من القيادات التنفيذية بالوزارة للتأكيد على جاهزية شبكة المجارى المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى إتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم ، موضحًا أن مناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف منخفضة نظرًا لتزامن فترة السيول الحالية مع فترة السدة الشتوية ، الأمر الذى يسهم فى تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضى الزراعية ، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات ، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية وحدات الطوارئ لمواجهة أية إزدحامات فى المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى وإستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة ، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

الجدير بالذكر أن بعض مدن محافظة جنوب سيناء تعرضت بالأمس لعاصفة ممطره أدت الى حدوث بعض السيول التي تم حصاد معظمها أمام منشآت الحماية التي تم تنفيذها على مخرات السيول خلال السنوات الماضية ، وتمكنت البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليًا في مدينة طابا من حجز مياه الأمطار التي تساقطت على وادى طابا ، وحماية مدينة طابا من أخطار السيول ، وجارى المتابعة من خلال غرف العمليات على مدار الساعة لحين انتهاء العاصفة.