نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. رئيس مياه القناة يتفقد محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، محطة مياه الكيلو 14 الواقعة علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد، وذلك للوقوف بنفسه علي متابعة أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الإعمال التي تم الانتهاء منها، وأنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة الكيلو 14 بسعة تصميميه 90 لتر ثانيه، علي مساحة حوالي 3 أفدنا، وتخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وفي سياق أخر فاجأ، أمس اللواء عبد الحميد عصمت،محطة مياه المنايف الكومباكت البورسعيدية، وذلك لمتابعة أعمال أعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيا بمعرفة الشركة، وأشار الي انه سيتم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.