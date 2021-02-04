العناني: مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام جائحة كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد الذي استطاع افتتاح 3 متاحف في نفس الوقت بـ3 محافظات، بأثار بلده، وذلك رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مضيفًا: ربما هناك دول أخرى قادرة على افتتاح متاحف ولكن ليس بآثار بلدها.. حيث آثار بلد أخرى.

وأضاف وزير السياحة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلي أنه في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والقصور التاريخية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، تعمل الوزارة على إتاحة هذه الخدمات بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة لتقديم تجربة ثقافية وحضارية متكاملة لزائريه.

وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل استخدام بدروم القصر كمركز ثقافي إبداعي (Cultural Hub) لإقامة ورش عمل ومعارض فنية واستضافة صالونات ثقافية لرفع الوعي الأثري لدى المواطنين، وكان باكورة أعمال هذا المركز معرضًا للصور الفوتوغرافية أقيم الشهر الماضي لتسليط الضوء على روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامي والتي لها صلات فنية وتاريخية وثقافية بقصر البارون وفترة إنشائه والطرز الفنية التي تزينه.

ونوه خالد العناني، إلي أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم خدمة مميزة للزائرين تعكس الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين، بالحديقة الخلفية للقصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم كافتيريا ومطعم راقي وبيت للهدايا ذات طراز بسيط مصممة بنظام الهياكل الخفيفة ( light structure) بنظام الفك والتركيب، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية وباستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع القيمة الأثرية والتاريخية والفنية للقصر والبانوراما، أسوة بالمتبع بالقصور الأثرية في العالم، وأنه لم يتم استحداث أية عناصر جديدة تُغير من تكوين وجمال القصر، وان جميع الخدمات تقام بالحديقة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

