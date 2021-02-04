أمراء السعودية ينعون الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز بعد وفاته صباح اليوم

الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود نجل شقيق "الملك سلمان" يجتاح محركات البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد وفاة شقيقه الأمير مشهور بن مساعد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، بعد صراع مع المرض.

وكان الديوان الملكي، أعلن في بيان اليوم عن وفاة الأمير مشهور وكتب عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ و 4/2/2021 في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود

والأمير مشهور هو أحد أحفاد المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة نورة بنت إبراهيم الدغيثري، ووالده هو مساعد بن عبد العزيز آل سعود، الابن الحادي عشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت سعد السديري، وهو كفيف، وتوفي في 19 أغسطس 2013، وترك نحو 20 ولد وبنت من عدة زوجات، كلا من الأمراء والأميرات يوسف ومحمد ومضاوي ولطيفة، بجانب الأمير الراحل مشهور.

وعانى الراحل خلال الأشهر الماضية من شدة المرض، وأجرى عملية جراحية دقيقة خلال شهر أغسطس من العام المنصرم 2020.

وتزوج الأمير الراحل مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء عبد العزيز وسعود وخالد، ومحمد، والأميرة سارة.

أمراء السعودية ينعون الأمير الراحل مشهور بن مساعد بن عبد العزيز



ونعاه الكثير من الأمراء السعوديين على صفحاتهم المختلفة بموقع "تويتر"، وعلى رأسهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا"، والأمير عبدالله بن مساعد": "اللهم أغفر لأخي مشهور وأرحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وأعرب الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز حزنه الشديد على رحيل ابن عمه وخال أولاده الأمير مشهور، مؤكدًا أنه كان رجل معروف عنه الأخلاق الحميدة والخير الكثير.وكتب:"انتقل لرحمة الله تعالى، أخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز، خال ابنائي ، صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز ..بعد رحلة مع المرض..وهو عند الله الرحيم أفضل مما هو عندنا.. رحمه الله، ما اطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الاخلاق، ومثله من الرجال يفتقد، دعائكم لذويه وللمسلمين".